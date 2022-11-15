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Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:24

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İsveç'e gidecek

DHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İsveç’e gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye- İsveç siyasi istişareleri ve temaslarda bulunak için 16-17 Kasım'da Stokholm'ü ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ile Türkiye- İsveç siyasi istişarelerini gerçekleştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde Stokholm'ü ziyaret edecektir. Siyasi istişarelerde, Türkiye- İsveç ilişkileri ile İsveç'in Ocak 2023'te üstleneceği AB Dönem Başkanlığı öncesinde Türkiye- AB ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alınması planlanmaktadır" denildi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İsveç'e gidecek
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