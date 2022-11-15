Son dakika: Bali’de G20 Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan temaslara başladı

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.

BİDEN VE Şİ CİNPİNG İLK KEZ YÜZ YÜZE GELDİ

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ilk kez yüz yüze geldi.