SON DAKİKA | İstiklal’deki kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Ahlam Albashir için sorgu vakti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu başladı.

Gözaltına alındıktan sonra kendisiyle yapılan ilk ön mülakatta bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK tarafından sözde "İstihbarat Elemanı" olarak yetiştirildiğini ve talimatla terör saldırısını gerçekleştirdiğini söyleyen terörist Ahlam Albashir, şimdi kendisini 10.5 saatte yakalayan İstanbul Polisi'nin karşısında resmi ifade veriyor.

Kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 50 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kadın terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan, terör saldırısının planlayıcılarının ve bombayı temin edenlerin arasında bulunan ve kalleş terör saldırısından sonra bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK tarafından Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçışı planlanan Bilal Hassan isimli firari teröristi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Bilal Hassan'ı saldırıdan hemen sonra Edirne'ye kaçırdığı belirlenen "Göçmen Kaçakçısı" Ammar Jarkas, geri döndüğü kardeşi Ahmed Jarkas ile birlikte İstanbul'da yakalanmıştı.

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