Son dakika | PKK’lı terörist Ahlam Albashir ifadesinde tek tek anlattı: “Talimatı “Hacı” kod adlı kişiden aldım”

Kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 50 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kadın terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan, terör saldırısının planlayıcılarının ve bombayı temin edenlerin arasında bulunan ve kalleş terör saldırısından sonra bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK tarafından Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçışı planlanan Bilal Hassan isimli firari teröristi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.