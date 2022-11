Talimat ‘Hacı’dan bomba sahte kocadan

Geçen pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23), kıskıvrak yakalanırken birlikte hareket ettiği firari Bilal Hassan adlı terörist ise her yerde aranıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi. Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü. Ahmet Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi. Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.Ammar Jarkas'ın, Bilal Hassan'ı olaydan sonra Edirne'ye götüren ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarının organizatörü olduğu tespit edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından geçmişte kayıtları bulunan Ammar Jarkas, Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdükten sonra döndüğü İstanbul'da kardeş Ahmed Jarkas ile birlikte gözaltına alındı. PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında Ammar Jarkas'a; "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.Kalleş saldırının faili kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde üç kez farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı. Kendilerine "karıkoca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, bir hafta içerisinde İstiklal Caddesi'ne üç kez geldiği tespit edildi. Her seferinde kamufle olabilmek için farklı kıyafetler giyen kadın terörist Albashir'in üç keşfin ikisinde başında örtü olmadığı, birinde ise başını örttüğü belirlendi. Teröristlerin patlayıcıyı koyacakları noktayı kalabalığa ve insanların geçiş güzergâhına göre belirlediği kaydedildi.MilliSavunma Bakanlığı'ndan (MSB), İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristlerin Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkıştığı belirtilerek, "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler" ifadeleri kullanıldı.Kadın teröristin olaydan sonra Taksim'den Esenler'e gittiği takside, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde detaylı inceleme yapıldı. Sürücüsü gözaltına alınan takside teröristin ve 2 kişinin daha parmak izi tespit edildi. Takside parmak izi bulunan yerlerin işaretlendiği gördüldü.İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "61 yaralı taburcu oldu. 14 yaralının serviste, 6 yaralının da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.SABAH