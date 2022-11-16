Terörizmin kaynağı Washington’da

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi. Türk devletlerinin bayraklarının yer aldığı yüzük ve rozeti takan Bahçeli, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:Gazi Meclis'te bölücü teröristleri temizlemedikten, bunlarla her anlamda hesaplaşmadıktan sonra rahat bulamayız, güvende olamayız.Her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır.Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz. Türk milleti, teröristleri eğitip silahlandırıp, ellerine bombaları tutuşturup Türkiye'ye gönderen sözde müttefiklere diz çökmeyecek, şirret oyunlarına boyun eğmeyecektir. Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, buna göz yumanlar, bundan nemalanma hevesine kapılanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir.Altı parti başkanının altına imza attıkları müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında şu işe bakınız ki, PKK yoktur, YPG yoktur, PYD yoktur. Terör diyorlar, ama örgüt ismini söylemiyorlar.BİZterörizmin kaynağını sınırlarımızın mücavir alanlarında değil, Washington başta olmak üzere yabancı ülkelerin başkentlerinde olduğunu, bunun da saklanacak, gizlenecek bir yanının kalmadığını biliyor ve görüyoruz. İstiklal Caddesi saldırısı, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki başarılı diplomasisine, aynı şekilde Semerkand Zirvesi'ne bombalı cevaptır.ZİLLETittifakı İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK/YPG'yi lanetleyememiştir. Zillet ittifakına sesleniyorum, korkmayın, ürkmeyin, PKK'yı ve sahiplerini gücendirmemek için kırk dereden su getirmeye kalkmayın. Çıkın milletimizin huzuruna, eğip bükmeden, oraya buraya kaçmadan, mertçe, haysiyetlice, içtenlikle 'PKK terör örgütüdür, canidir, hem milletimizin hem de insanlığın ortak düşmanıdır' diye konuşun. Cesaretle konuşun ki, adam mısınız değil misiniz onu idrak edelim. ABD'nin bölücü teröre bakışıyla zillet ittifakının bakışı arasında bir fark göreniniz var mıdır? ABD'nin sahte ve samimiyetsiz taziye mesajlarıyla zillet ittifakının bu neviden mesajı arasında en küçük bir çelişki göreniniz olmuş mudur? Suriye veya Irak'taki terörist kamplarda eğitilip terör eylemi amacıyla canlı ceset gibi Türkiye'ye sızan ya da sızdırılan canilere hedef listesi veren, stratejik ve kalabalık mahallere gönderen hiçbir ülke dost değildir, dürüst değildir, esasen müttefik de değildir.