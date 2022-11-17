Aslı Baykal’dan muhalefete zehir zemberek yeni sözler: Onlarla elbet hesaplaşacağız

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal, muhalefete dair zehir zemberek bir çıkış daha yaptı.
Aslı Baykal, "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." dedi.
'TEKER TEKER TOPLAYACAĞIM'
Aslı Baykal, "Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." sözlerini kullandı.
Aslı Baykal sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamalarda da şu ifadeleri sarfetmişti:
'TÜRKİYE ARTIK MİLLİ VE GAYRIMİLLİ OLARAK AYRIŞIYOR'
"Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum."
Aslı Baykal, İstiklal'de alçak terör saldırısına dair muhalefetin kışkırtma ve algı operasyonu çabalarına da, "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" sözleriyle tepki göstermişti.