Aslı Baykal’dan muhalefete zehir zemberek yeni sözler: Onlarla elbet hesaplaşacağız

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal, muhalefete dair zehir zemberek bir çıkış daha yaptı.

Aslı Baykal, "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." dedi.

'TEKER TEKER TOPLAYACAĞIM'

Aslı Baykal, "Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." sözlerini kullandı.