Son dakika | Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var

"DEVLET VE KURUMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Baykal muhalefetin Taksim İstiklal'deki terör saldırısı sonrasında yaptıkları çelişkili, cılız ve devlete yönelik saldırgan açıklamalar nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" demişti.