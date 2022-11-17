Meral Akşener’in başdanışmanı istifa etti: Başkan Erdoğan ve AK Parti’ye destek açıklaması

Sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.





Meral Akşener'in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti: Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması..

AK PARTİ VE ERDOĞAN'A DESTEK

Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan'a destek çalışmalarını başlatacak. Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.