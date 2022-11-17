Meral Akşener’in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti: Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması..

Sosyoterapist-Yazar Murat Çuhadar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini belirtti.