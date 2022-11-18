Son dakika! Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor”

"Terörle mücadelede terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Bizler gençler dağa gitmesin diye uğraşırken HDP'nin parti yöneticisi aracıyla çocuk kaçırırken yakalanıyor. Birileri bu ülkenin askerine, ordusuna, jandarmasına kimyasal silah iftirası atmasının hesabını vermeli. Kimse kusura bakmasın PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısıyla ilgili HDP ve Demirtaş basın açıklamaları yaptı. Demek örgüt artık bunlara da haber vermiyor. Üzerinden iki gün geçti hizaya geldiler. Aynı Demirtaş her zamanki gibi ihanet içeren bir yazı kaleme almış, devlete iftira atıp PKK'yı aklama yoluna gitmiştir.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da teröristin Kobalini tekstilcinin evinde barındırması talimatını Kobani'den, eylem talimatı Münbiç'ten aldı. Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Bunun arkasında ABD durmaktadır, PKK durmaktadır, PYD durmaktadır.

Türkiye, dünyanın uyuşturucuya teslim olduğu bir yüzyılda uyuşturucuyla mücadelenin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Maddeye bağlı ürünlerin sayısı bir trend olacak şekilde azalmıştır. Cumhuriyet tarihinin yakalama rekoru gerçekleşmiştir. İlk kez uyuşturucu satanların sayısı da 18 binden 13 bine kadar düştü."