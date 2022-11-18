Son dakika! Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve kurumları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında salona girdiği sırada HDP'li milletvekillerinin elini sıkmadı.
SOYLU, HDP'Lİ VEKİLLERİN YÜZÜNE SÖYLEDİ
Bakan Soylu, bütçe görüşmelerine katılan HDP milletvekillerine dönerek önemli açıklamalarda bulundu.
"Terörle mücadelede terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Bizler gençler dağa gitmesin diye uğraşırken HDP'nin parti yöneticisi aracıyla çocuk kaçırırken yakalanıyor. Birileri bu ülkenin askerine, ordusuna, jandarmasına kimyasal silah iftirası atmasının hesabını vermeli. Kimse kusura bakmasın PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısıyla ilgili HDP ve Demirtaş basın açıklamaları yaptı. Demek örgüt artık bunlara da haber vermiyor. Üzerinden iki gün geçti hizaya geldiler. Aynı Demirtaş her zamanki gibi ihanet içeren bir yazı kaleme almış, devlete iftira atıp PKK'yı aklama yoluna gitmiştir.
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da teröristin Kobalini tekstilcinin evinde barındırması talimatını Kobani'den, eylem talimatı Münbiç'ten aldı. Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Bunun arkasında ABD durmaktadır, PKK durmaktadır, PYD durmaktadır.
Türkiye, dünyanın uyuşturucuya teslim olduğu bir yüzyılda uyuşturucuyla mücadelenin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Maddeye bağlı ürünlerin sayısı bir trend olacak şekilde azalmıştır. Cumhuriyet tarihinin yakalama rekoru gerçekleşmiştir. İlk kez uyuşturucu satanların sayısı da 18 binden 13 bine kadar düştü."
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'ların işe iade açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK iltisakı nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. 6'lı masa onları atıp yerine FETÖ'cü KHK'lıları mı alacak"dedi.
FETÖ' DEN 102 BİN KİŞİ TUTUKLANDI
FETÖ'nün bu kadar işi yapmasına rağmen, 250 şehide rağmen hâlâ nasıl birilerinin iltifatına mazhar olabildiğini görmüyor muyuz? diyen Bakan Soylu, "Türkiye'nin her yerinde KHK savunuculuğu yapanlara söylüyorum: OHAL Komisyonuna yapılan 126 bin başvurudan ret karar verilen 108 bin kişinin yüzde 17'sinin darbe davalarından yargılanma bilgisi varken, yüzde 54'ünün hakkında mahkûmiyet kararı varken, yüzde 35'i byLock kullanıcısı iken Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisaklı sebebiyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? 15 Temmuzdan bugüne kadar FETÖ operasyonları kapsamında 102 bin kişi tutuklandı, 18 bin civarında kişi ise şu anda hâlen tutukludur; bu sayılar ortadayken, bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışmak, meşru iktidar mücadelesi için bu devlete iftira atmak, bühtan etmek uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar her konuda bu devlete ve bu aziz milletin evlatlarına iftira atmak gaflet ve dalalettir" şeklinde konuştu.
18 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ
DEAŞ'la mücadele konusuna değinen Soylu, şunları aktardı:
"DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini sıfırladığı bir dönemde, tezkereye "hayır" diyenlere rağmen, Fırat Kalkanı Harekâtıyla, aynı zamanda Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarıyla büyük bir darbe vurmuş, terörün tümüne içeride de etkili operasyonlarla DEAŞ'ın hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlamıştır. DEAŞ'a karşı içeride sadece bu yıl bin 227 operasyon, 2016'dan bugüne kadar da 8 bin 975 operasyon yapılmış, yine 2016'dan bugüne 6 bin 521 kişi tutuklanmıştır. Son üç yılda toplam 25, bu yıl da 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Bu çabamız sonucunda, Birleşmiş Milletler raporunda yazdığı gibi, DEAŞ içerisinde bulunduğumuz coğrafyaya rağmen Türkiye'de tutunamamış, yapılanmasını sınırlandırmak zorunda kalmıştır. Son bir bilgi olarak da DEAŞ'ın bomba emrini, 17 kişiyi öldüren bomba emrini Azez'de bir hafta önce aldık, yakaladık ve şu anda sorguluyoruz. Yine, geçen aylarda ülkemizde, uluslararası raporlarda örgütün lideri olarak görülen terörist Sumayday'ı yakaladık ve adalete teslim ettik. 2022 yılında toplam bin 119 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir."
YANLIŞLIKLA MEZARLIĞA GİTMEYİN
Bakan Soylu, CHP'yi yönelik eleştirisinde şunları sözledi:
"CHP'nin fotoğraf çektirmeyi ve hapishanede ziyaret etmeyi çok sevdiği PKK'dan başka bir diğer terör örgütü yapılanması olan başta DHKP-C olmak üzere, sol terör örgütleriyle de mücadelemiz var. PKK'nın hinterlandındaki bu örgütlere yönelik bu yıl gerçekleştirilen 279 operasyonda 89 tutuklama yapıldı; hapishanede ziyaret edebilirsiniz. 17 terörist etkisiz hâle getirildi; bunların da 15'i sağ ele geçirildi, 2'si teslim oldu. Ziyaret için yanlışlıkla mezarlığa gitmeyin diye bu detayı paylaşmış oldum.