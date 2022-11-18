Son dakika! Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu

HDP GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

Terörle mücadelede, terörün ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına indiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.

Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor." dedi.