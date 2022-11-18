Son dakika! Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu

SON DAKİKA HABERLERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.
HDP GERÇEĞİNİ AÇIKLADI
Terörle mücadelede, terörün ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına indiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.
Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor." dedi.
"18 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ"
Soylu, "Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir." ifadelerini kullandı
"29 EKİM 2023 İTİBARIYLA DAĞLARDA BİR TANE TERÖRİST KALMAYACAKTIR"
"Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak." diyen Bakan Soylu, "29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.
Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK'nın en büyük finans kaynağıdır." dedi.
Soylu, "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil." dedi.