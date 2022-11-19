Başkan Erdoğan’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na taziye mesajı

DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü. Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde ikamet eden ve bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.