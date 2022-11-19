İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı

8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A., H.A., H.A., S.C. ve H.A. isimli toplam sekiz kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlere yardım ve yataklık gerekçesiyle gözaltına alınan sekiz kişiden 1'i adliyeye sevk edildi. Diğer yedi kişinin işlemleri devam ediyor.

Terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de yakalanan Hüssam kod adlı kişi de İstanbul'a getirildi ve sorguya alındı.