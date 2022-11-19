İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
YASA DIŞI YOLLARLA BULGARİSTAN'A GİRİŞ YAPTILAR
Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.
Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.
AZEZ'DE YAKALANAN TERÖRİST İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Öte yandan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'e ve suç ortaklarına yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Azez'de gözaltına alınan Hüssam kod adlı kişi İstanbul'a getirildi.
8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A., H.A., H.A., S.C. ve H.A. isimli toplam sekiz kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlere yardım ve yataklık gerekçesiyle gözaltına alınan sekiz kişiden 1'i adliyeye sevk edildi. Diğer yedi kişinin işlemleri devam ediyor.
Terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de yakalanan Hüssam kod adlı kişi de İstanbul'a getirildi ve sorguya alındı.