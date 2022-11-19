Osmaniye, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın (28) cenazesi, sabah memleketi Osmaniye'ye getirildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı cenaze arabasına konuldu. İnak'ın cenazesi önce memleketi Düziçi ilçesine bağlı Gümüş Köyü'ne götürüldü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu. Şehidin eşi Emine, annesi Hüsne, babası Ökkeş ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehidin annesi ve eşine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İnak'ın cenazesi Gümüşköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat KARAMAN / SABAH