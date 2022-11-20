Haberler Gündem Haberleri Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:24 Son Güncelleme: 20.11.2022 13:33

Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

CHP'den istifa ettikten sonra "Artık sağ-sol yok milli-gayri milli var. Ve ben milli taraftayım" açıklamasıyla çok konuşulan Aslı Baykal'dan AK Parti'ye katılacağını yazıp söyleyen CHP ve CHP medyasına çarpıcı bir cevap geldi. Baykal bunu söyleyenlerin kendi kendilerine 'Gayri milli' tarafta olduğunu doğrulamış olmasına dikkat çekti.

Aslı Baykal’ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. İstifasının ardından "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" demiş ve kendisinin milli tarafta olduğunu aktarmıştı.

Bunun üzerine CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Baykal, son olarak AK Parti'ye katılacak iddiaları ile gündeme taşındı. CHP medyasında yer alan "AK Parti'ye katılıyor" haberleri üzerine bakın neler yaşandı.

BAYKAL'IN ZEKİCE VERDİĞİ CEVAP CHP VE CHP MEDYASINI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Aslı Baykal, hakkında söz konusu mecralarda yayınlanan iddialarıa Ragıp Paşa'nın yazdığı gazelden bir beyit ile cevap verdi.

KENDİ AĞIZLARIYLA "AK PARTİ MİLLİ TARAFTA" DİYORLAR

Baykal Twitter hesabından, "Ben milli saftayım deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." paylaşımını yaptı. Baykal'ın kullandığı deyim kahramanlığını anlatmaya çalışırken kendi hırsızlıklarını örnek vermek anlamına geliyor.

Baykal'ın tweeti çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ekim ayının sonunda CHP'den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadında eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var

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Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
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