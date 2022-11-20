Aslı Baykal’ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. İstifasının ardından "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" demiş ve kendisinin milli tarafta olduğunu aktarmıştı.
Bunun üzerine CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Baykal, son olarak AK Parti'ye katılacak iddiaları ile gündeme taşındı. CHP medyasında yer alan "AK Parti'ye katılıyor" haberleri üzerine bakın neler yaşandı.
KENDİ AĞIZLARIYLA "AK PARTİ MİLLİ TARAFTA" DİYORLAR
Baykal Twitter hesabından, "Ben milli saftayım deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." paylaşımını yaptı. Baykal'ın kullandığı deyim kahramanlığını anlatmaya çalışırken kendi hırsızlıklarını örnek vermek anlamına geliyor.
Baykal'ın tweeti çok sayıda beğeni ve yorum aldı.