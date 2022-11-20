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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Suriye ve Irak’taki terör yuvaları vuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Suriye ve Irak’taki terör yuvaları vuruldu
Terör örgütü PKK'nın kalleş eylemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir operasyona başladı. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde İHA'ların belirlediği terör yuvaları, bugüne kadar yapılan en büyük hava harekatıyla bir bir vuruldu. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan savaş uçakları, İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi, Sincar, Kobani, Tel Rıfat, Ayn İsa, Halep'e yakın bazı bölğeler, Derik bölgesi, Asos Dağı bölgesi, Süleymaniye kırsalı, Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssünde tespit edilen PKK hedeflerini lazer güdümlü milli füzelerle imha etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Hesap Zamanı' diyerek yaptığı paylaşımda "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.
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Suriye ve Irak’taki terör yuvaları vuruldu
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