İşte bombacının ifadesi: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler

İstiklalCaddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısında oturma bankına bomba koyarak sivilleri hedef alan PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı. Terörist, ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını anlattı:2017'de ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. İki ay sonra ayrıldık. İki ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG'nin üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım iddiasıyla tutukladılar. Bir ay Münbiç'te cezaevinde kaldım.Cezaevinden çıktıktan sonra beni arayıp 'Hacı ile görüşeceksin' dediler. Hacı üst düzey sorumluydu. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni, 'Sen ÖSO'ya casusluk yapıyorsun. Bilal ne isterse yap. Yoksa abin ve ablana zarar gelir' diyerek korkuttular.Bilal olay günü, Taksim'e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Çantayı alıp, İstiklal Caddesi'ne girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de bırakıp gittim.Hacı ve Bilal'in talebiyle birkaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana, 'Taksim'de çok polis var mı' diye sormuştu. Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Görüntülerde patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması tesadüf.