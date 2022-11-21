Terör saldırısında kırmızı gül gizemi

Beyoğluİstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan hain terör saldırısında 'gül' detayı tüm gizemini koruyor. Saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırı sonrası kaçarken ve saldırı öncesi keşif sırasında elinde bulunan kırmızı gülleri dikkat çekmemek için satın aldığı ve taşıdığı ortaya çıkmıştı. Albashir'e bombayı temin eden firari Bilal Hassan'ın da WhatsApp profiline kırmızı gül fotoğrafı koyduğu ortaya çıktı. Hassan'ın profiline 13 Temmuz'da kırmızı gül ve kalp emojilerinin konulduğu görüldü. Bu durum, kırmızı gülün terör saldırısında bir sembol olarak kullanılmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.Bu arada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili son olarak gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Süleyman G. ve Tareq A. isimli iki şüphelinin, 27 Temmuz 2022'de yasa dışı yollardan önce Hatay'a, oradan da İstanbul'a geldikleri tespit edilen terörist Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ı araçla Antakya'dan alarak Ceyhan'a götüren kişiler oldukları belirlendi. Söz konusu iki kişinin tutuklanmasıyla birlikte tutuklanan terör saldırısıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı 19'a yükseldi.