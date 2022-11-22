Başkan Erdoğan Yusufeli Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni düzenleniyor. 'En'lerin projesinin açılış töreninde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Artvin'in güzel insanları, kıymetli Yusufeli'li kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün cumhuriyet tarihinin en kuvvetli eserlerinden Yusufeli Barajı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserin ülkemize kazandırılması için, doğdukları evlerini, işyerlerini, geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da, bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığı olamayacağını biliyorum.

2698 konut, 507 köy evi, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 9 okul, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Oldukça ferah bir şekilde tasarlanan Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklüğe sahiptir. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 km iken biz sadece Yusufelin'de 62 KM tünel inşa ettik.

Dikilen 20 bin ağacı, 70 binin üzerinde fidanı ile yepyeni bir Yusufeli ortaya çıktı. Verimli topraklar yeni yerine taşınarak ilçenin hiçbir şeyi heba edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yükseliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak.

Her aşaması kayda alınarak belgese dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam TRT ekranlarına izleyiciyle buluşacak. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim Türkiye'nin son 20 yılında kazandırdığımız eserlerle, ülkemize daha büyük hedeflere yönlendirdik.

Biz bu vatan için bu millet için varız. Demokrasimizi hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için destansı bir mücadele yürüttük.

YAPIMINA 21 ARALIK 2012'DE BAŞLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.