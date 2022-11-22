Başkan Erdoğan Yusufeli Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni düzenleniyor. 'En'lerin projesinin açılış töreninde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Artvin'in güzel insanları, kıymetli Yusufeli'li kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün cumhuriyet tarihinin en kuvvetli eserlerinden Yusufeli Barajı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum.
Bu eserin ülkemize kazandırılması için, doğdukları evlerini, işyerlerini, geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da, bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığı olamayacağını biliyorum.
2698 konut, 507 köy evi, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 9 okul, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Oldukça ferah bir şekilde tasarlanan Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklüğe sahiptir. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 km iken biz sadece Yusufelin'de 62 KM tünel inşa ettik.
Dikilen 20 bin ağacı, 70 binin üzerinde fidanı ile yepyeni bir Yusufeli ortaya çıktı. Verimli topraklar yeni yerine taşınarak ilçenin hiçbir şeyi heba edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yükseliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak.
Her aşaması kayda alınarak belgese dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam TRT ekranlarına izleyiciyle buluşacak. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.
Değerli kardeşlerim Türkiye'nin son 20 yılında kazandırdığımız eserlerle, ülkemize daha büyük hedeflere yönlendirdik.
Biz bu vatan için bu millet için varız. Demokrasimizi hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için destansı bir mücadele yürüttük.
YAPIMINA 21 ARALIK 2012'DE BAŞLANDI
DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.
Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.
Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.
Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.
11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.
YILLIK 4,1 MİLYAR LİRA GELİR
Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.
Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.
BARAJ İNŞAATI BÖLGENİN KARAYOLU AĞINI DA DEĞİŞTİRDİ
Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.
Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.
Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, "Yusufeli Merkez" viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.
2 BİN 698 KONUT, 285 DÜKKAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindiğini belirterek, 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul ve 32 kamu binası inşa ettiklerini, 7 köyde 507 konutu tamamladıklarını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Kurum, 3 bin 205 konutu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan törenle vatandaşlara teslim edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizde artık son safhaya geldik. 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 kamu binası inşa ettik, 7 köyde de 507 konutu tamamladık. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını belirterek, "Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, Artvin ile Erzurum arasında yapılan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Karasimailoğlu, şunları kaydetti:
"Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Relokasyon Yolları'nda 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak da yer alıyor."