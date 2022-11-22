SON DAKİKA: Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yusufeli Barajı'nın 275 metre yükseliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak." ifadelerini kullandı.