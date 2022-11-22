Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

