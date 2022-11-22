Son dakika: SABAH, ilk kez açıklıyor! FETÖ, Hablemitoğlu suikastının kararını Enver Atlaylı’nın ofisinde verdi

BU ÖRGÜTÜ TSK İLE İLİŞKİLİNDİRİLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Yapılan soruşturma sonucunda, eylemi gerçekleştiren kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel bir birlikte görev yapıyor olma durumunu kötüye kullanarak, elde ettikleri kamu gücü ile hukuksuz, konusu suç teşkil eden eylemler içerisinde yer alan "silahlı bir suç örgütü" halini aldıkları kaydedildi. Mustafa Levent Göktaş liderliğindeki örgütün amacının adam öldürme şeklinde eylemler icra etmek olduğunun belirtildiği iddianamede "Mustafa Levent Göktaş Silahlı Suç Örgütü" Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan şekliyle silahlı bir suç örgütüdür. Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan bu örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz. Şüpheliler TSK içerisinde bulundukları görevleri kötüye kullanarak konusu suç teşkil eden eylemler içerisine girmişlerdir" denildi.

İHSAN GÜVEN VE EŞİNİN SUİKASTI

Necip Hablemitoğlu öldürüldükten sonra, onunla yakın ilişki içerisinde olan emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşinin de benzer şekilde 2004 yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde öldürülmesiyle ilgili de iddianamede önemli bir tespit yapıldı. İhsan Güven suikastını da soruşturma dosyasına konu olan Mustafa Levent Göktaş örgütü tarafından işlenmiş olduğu hususunda şüphe bulunduğu belirtilerek bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.