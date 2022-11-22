SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor

SMO'DAN 1000 KİŞİLİK ASKERİ TATBİKAT

Afrin'de gerçekleştirilen tatbikat, Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi. Havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN "HAVA HAREKATIYLA SINIRLI KALMAYACAK" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada da operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdürüldüğünü belirterek "En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" şeklinde konuşmuştu.