CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına PKK davası! 3’ü üyelik 11’i örgüt propagandasından yargılanacak

Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile iltisaklı isimlere operasyon düzenlenmiş, bu kapsamda Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı belediye çalışanlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Belediye çalışanı 4'ü tutuklu 11 şüpheliye "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 belediye çalışanına ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldı. İddianame Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
EVLERİNDEN APO POSTERLERİ ÇIKTI
Propaganda suçlaması yöneltilen 10 şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, örgütün sözde bayrağını paylaşan, örgüt mensuplarının silahlı fotoğraflarını paylaştıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde Öcalan'a ait fotoğraflar ve örgüt propagandasına dönüşen eylemlere de katıldıkları saptandı.
YPS BİRLİKLERİYLE İRTİBATLILAR
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen 3 CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanının ise örgütün sözde sivil savunma birlikleri olan YPS'de faaliyet gösterdiği saptanan şüphelilerle irtibatı bulunduğu saptandı. Tutuklu CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile ilgili yürütülen soruşturmanın ise halen devam ettiği öğrenildi.