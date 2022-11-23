CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına PKK davası! 3’ü üyelik 11’i örgüt propagandasından yargılanacak

YPS BİRLİKLERİYLE İRTİBATLILAR

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen 3 CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanının ise örgütün sözde sivil savunma birlikleri olan YPS'de faaliyet gösterdiği saptanan şüphelilerle irtibatı bulunduğu saptandı. Tutuklu CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile ilgili yürütülen soruşturmanın ise halen devam ettiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan CHP'li Bedrettin Gündeş tutuklandı