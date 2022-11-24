Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları ağırladı.
İlk olarak Etnografya Müzesini gezen Emine Erdoğan ve Peraza'ya, burada Müze Müdürü Ali Haydar Atalar eşlik etti.
Müzenin geleneksel Türk kahvesi bölümü hakkında bilgi alan Peraza, Türkiye'de kahvenin tarihini çok etkileyici bulduğunu söyledi.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine geçen Emine Erdoğan ve Peraza Nadir Eserler Bölümü ve Çocuk Kütüphanesini gezdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEREDE?"
Başkan Erdoğan'ı soran çocuklara Emine Erdoğan, "O şimdi toplantıda." cevabını verdi. Bunun üzerine bir çocuğun "Kabine toplantısında mı?" sorusu gülüşmelere sebep oldu.
Emine Erdoğan'ın, Peraza'yı tanıtması üzerine ise çocuklar, "Biz Küba'yı biliyoruz ama buradan çok uzak bir ülke." dedi.
Daha sonra iki lider eşi, Cihannüma Salonu'ndaki Küba kitaplığı bölümünde, kitaplara ilişkin bilgi aldı. Burada bulunan kitapları inceleyen konuk lider eşi Peraza, kütüphaneye Küba'yı anlatan 'Habana" adlı kitabı armağan etti.
Emine Erdoğan da Peraza'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İspanyolca baskısını verdi.