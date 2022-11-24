Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEREDE?"

Başkan Erdoğan'ı soran çocuklara Emine Erdoğan, "O şimdi toplantıda." cevabını verdi. Bunun üzerine bir çocuğun "Kabine toplantısında mı?" sorusu gülüşmelere sebep oldu.

Emine Erdoğan'ın, Peraza'yı tanıtması üzerine ise çocuklar, "Biz Küba'yı biliyoruz ama buradan çok uzak bir ülke." dedi.