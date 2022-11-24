Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 21:57 Son Güncelleme: 24.11.2022 22:00

Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları ağırladı. Çocuk Kütüphanesi ziyaretinde kreş çocuklarının drama gösterilerine eşlik eden lider eşleri, çocuklarla bir süre sohbet etti. Küçük bir kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog ise yüzleri gülümsetti.

Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları ağırladı.

İlk olarak Etnografya Müzesini gezen Emine Erdoğan ve Peraza'ya, burada Müze Müdürü Ali Haydar Atalar eşlik etti.

Müzenin geleneksel Türk kahvesi bölümü hakkında bilgi alan Peraza, Türkiye'de kahvenin tarihini çok etkileyici bulduğunu söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine geçen Emine Erdoğan ve Peraza Nadir Eserler Bölümü ve Çocuk Kütüphanesini gezdi.

YÜZLERİ GÜLÜMSETEN DİYALOG

Çocuk Kütüphanesi ziyaretinde kreş çocuklarının drama gösterilerine eşlik eden lider eşleri, çocuklarla bir süre sohbet etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEREDE?"

Başkan Erdoğan'ı soran çocuklara Emine Erdoğan, "O şimdi toplantıda." cevabını verdi. Bunun üzerine bir çocuğun "Kabine toplantısında mı?" sorusu gülüşmelere sebep oldu.

Emine Erdoğan'ın, Peraza'yı tanıtması üzerine ise çocuklar, "Biz Küba'yı biliyoruz ama buradan çok uzak bir ülke." dedi.

Daha sonra iki lider eşi, Cihannüma Salonu'ndaki Küba kitaplığı bölümünde, kitaplara ilişkin bilgi aldı. Burada bulunan kitapları inceleyen konuk lider eşi Peraza, kütüphaneye Küba'yı anlatan 'Habana" adlı kitabı armağan etti.

Emine Erdoğan da Peraza'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İspanyolca baskısını verdi.

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Emine Erdoğan ve küçük kızın gülümseten diyalogu: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede?
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