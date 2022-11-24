Emine Erdoğan ile çocuklar arasında yüzleri gülümseten diyalog: Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları ağırladı. Çocuk Kütüphanesi ziyaretinde kreş çocuklarının drama gösterilerine eşlik eden lider eşleri, çocuklarla bir süre sohbet etti. Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog ise yüzleri gülümsetti.