Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK/YPG'nin hain saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu Gaziantep'in Karkamış ilçesine ziyarette bulundu. Basın açıklaması yapmak isteyen Özdağ, provokasyona kalkışında bölge halkı sert tepki gösterdi.
Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video
"BURADA YERİNİZ YOK"
Karkamış halkı, devletin desteğinin her zaman yanında hissetiklerini ancak Özdağ'ın şehitler üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını belirtti. Özdağ'a öfkelenen kalabalık "Acımız var. 5 yaşındaki çocuğu siyasete katmayın, burada yeriniz yok." diyerek Özdağ'ı ilçede istemediklerini dile getirdi.
DEVLETİN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK
Bir vatandaş ise Özdağ'a "Bir saat içerisinde Fatma Şahin yanımızdaydı, biz devletin yanımızda olduğunu hissettik. Siz neredesiz? 5 gün olmuş. Bugün burası siyaset yapma yeri değildir. Bugün milli beraberlik günüdür." dedi.