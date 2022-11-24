Karkamış halkından Ümit Özdağ’a soğuk duş! İlçeden kovdular

DEVLETİN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK

Bir vatandaş ise Özdağ'a "Bir saat içerisinde Fatma Şahin yanımızdaydı, biz devletin yanımızda olduğunu hissettik. Siz neredesiz? 5 gün olmuş. Bugün burası siyaset yapma yeri değildir. Bugün milli beraberlik günüdür." dedi.