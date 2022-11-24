Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesine günler sonra ziyaret düzenleyip provokatif açıklamalarda bulununca bölge halkının tepkisiyle karşılaştı. Provokasyana müsaade etmeyen Karkamış halkı, "5 yaşındaki çocuğu siyasete katmayın, burada yeriniz yok." diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.