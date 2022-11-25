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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Sevdalılar İstanbul’da buluşacak

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Sevdalılar İstanbul’da buluşacak
Başkan Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da bu pazar AK Parti'nin "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı var. Galatasaray Nef Stadyumu, program için "İstanbul hazır, Türkiye Yüzyılı başlıyor", "Sandık sandık, mahalle mahalle büyüyor, zafere yürüyoruz", "Güçlü lider, büyük Türkiye", "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek", "2023 yolunda İstanbul hazır" yazılı afişlerle süslendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe, "Cumhurbaşkanımız, 'Yüzyüze 100 gün' programı için '2023 başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir' dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz program, işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak" diye konuştu. Bu arada Erdoğan, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini de pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak.
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Sevdalılar İstanbul’da buluşacak
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