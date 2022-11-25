Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan İstanbul'daki toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'ye karşı alınan önlemler için Pakistan'a teşekkür ederken Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin önemini vurguladı. Erdoğan, Pakistan'la ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu da ekledi.
"PAKİSTAN'IN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORUZ"
Başkan Erdoğan şunları söyledi: Bugün suya indirdiğimiz MİLGEM Korvet gemimizin Pakistan'a hayırlı olmasını diliyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Her zaman başarısını başarımız olarak görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde, Pakistanlı kardeşlerimizin yardımına koştuk. 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik.
HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Diplomatik ilişkilerimizin 75.yılını kutlarken, ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Asya'da barış için önemli rol oynayan Pakistan'la 1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz artışını sürdürmektedir. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gerekli iradeye sahibiz. Afganistan'da barışın tesisi ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. FETÖ'ye karşı Pakistan'da alınan önlemler için teşekkür ediyorum.
Son dakika! Başkan Erdoğan: Pakistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar | Video
ŞERİF. İKİNCİ YUVAMIZ TÜRKİYE
Sözlerine, "Hepimiz burada ikinci yuvamızda, Türkiye'deyiz" diye başlayan Şerif şunları söyledi: Burada kaldığımız her dakikanın tadını çıkarıyoruz. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, bizi böyle güzel ağırladığı için. Yüreğimiz şehit düşen kişilerle burada İstanbul'da ve bunun sonucunda kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Bizlerde bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da bedel ödedi. Elimizden gelen konuda yardımcı olmaya hazırız. Dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz. Bugün geminin denize indirilmesi için düzenlenen toplantıya katıldığımız için çok mutluyuz.
"BU BAĞIN EŞİ BENZERİ YOK"
Uluslararası çapta artan fiyatlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. İşbirliğini daha da artırmanın zamanı geldi. Amacımız ikili ticareti 1 milyar doların üzerine çıkarmaktır. Ben sizinle bu konuda yakın çalışacağıma söz veriyorum. Bugün bu güzel töreni gördük, tarih kitapları bunu yazacak, yazıyor da. Bizim iki ulusun bir araya geldiği an Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı zamandı. Böylesine bir bağın eşi benzeri yok.