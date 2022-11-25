"PAKİSTAN'IN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORUZ"

Başkan Erdoğan şunları söyledi: Bugün suya indirdiğimiz MİLGEM Korvet gemimizin Pakistan'a hayırlı olmasını diliyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Her zaman başarısını başarımız olarak görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde, Pakistanlı kardeşlerimizin yardımına koştuk. 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Diplomatik ilişkilerimizin 75.yılını kutlarken, ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Asya'da barış için önemli rol oynayan Pakistan'la 1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz artışını sürdürmektedir. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gerekli iradeye sahibiz. Afganistan'da barışın tesisi ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. FETÖ'ye karşı Pakistan'da alınan önlemler için teşekkür ediyorum.

Son dakika! Başkan Erdoğan: Pakistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar | Video