Son dakika! Başkan Erdoğan: Pakistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'daki toplantıda Başkan Erdoğan "Derin tarihi kültürel bağlarımız olan Pakistan'ın Türk milletinin kalbinde özel yeri vardır. İki halk arasındaki dayanışmanın benzeri yoktur." dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan ayrıca FETÖ'ye karşı mücadelede alınan önlemler için Pakistan'a teşekkür etti.