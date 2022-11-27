AK Parti’de ‘Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan’a koreografi sürprizi

STADIN BELİRLİ YERLERİNE PANKARTLAR ASILDI

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.