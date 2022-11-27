Video Yaşam AK Parti’de ‘Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan’a koreografi sürprizi | Video
AK Parti’de ‘Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan’a koreografi sürprizi | Video

AK Parti’de ‘Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan’a koreografi sürprizi | Video

27.11.2022 | 18:22

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. On binlerce vatandaş, büyük buluşma öncesinde stadyumu hınca hınç doldurdu. Başkan Erdoğan konuşmak için sahneye çıktığında AK Partili gençlerden koreografi sürprizi geldi.

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