CHP’de ‘muhafazakar danışman’ rahatsızlığı!

CHP'nin kamuoyuna 'Ülkücüler' buluşması olarak lanse ettiği toplantıda gerçekler gün yüzüne çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli ve Deniz Demir'in hemşehrisi vatandaşlar olduğu belirlenmişti.

O İSMİ DANIŞMAN YAPTI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Demir'i sahte ülkücüler buluşması sebebiyle sert şekilde uyardığı biliniyor. CHP Lideri geçtiğimiz aylarda MHP'nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat yeni bir görevlendirme yaparak danışmanı yaptı. Kubat'a Genel Merkezde bir çalışma odası verdi.

RAHATSIZLIK YARATTI!

Eski MHP'li ismin göreve getirilmesi CHP Genel Merkezinde rahatsızlık yarattı. CHP Genel Başkanın çevresindeki diğer danışmanların atamayı kabullenemedikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunun da yakından tanıdığı bir danışmanının yakın çevresine "Bol bol Genel Başkana şikayet edin, ne işi var burada, mutlaka etkilenecek ve görevden alacaktır, böyle sağcı isimlere geçit vermeyelim" dediği iddia edildi.