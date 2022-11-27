Son dakika | Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında | Video

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olan Mehmetçiğe rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.