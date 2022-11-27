Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Teröristler için hesap vakti. Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık" açıklamasında bulundu.