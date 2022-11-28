Erdoğan’dan Pençe-Kilit mesajı: Hesabı çok ağır soruluyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Akar dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nden, harekat katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıya telefonla bağlanan Erdoğan, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Erdoğan, şunları söyledi: "Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak." Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbimden temenni ediyorum" dedi.