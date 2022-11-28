Son dakika | Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade talebine Bulgaristan mahkemesinden ret

Son dakika haberi... Bulgaristan'ın Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesi, Bulgaristan'da tutuklu bulunan akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi yönündeki talebi reddetti.

Haskovo Bölge Mahkemesi 2022/526 esas numaralı dosyayla ilgili bugünkü duruşmada Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebini görüştü. Mahkeme Türkiye'nin iade talebini reddederken, Göktaş'ın "suç işlemek için kurulan örgüte üye olma" suçlamasının zaman aşımına uğradığına da vurgu yaptı.

Göktaş'ın iade talebine karşılık verilen ret kararına taraflar 7 gün içinde Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.