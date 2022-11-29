Stratejik hedef Minak Havalimanı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde 5. operasyona hazırlanıyor. Mehmetçik ile birlikte kara operasyonuna destek verecek Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. Artık Ankara'dan gelecek emir bekleniyor. Halep'in kuzeyindeki stratejik öneme sahip Minak Havalimanı, Marenaz ve Tel Rıfat ise Mehmetçiğin öncelikli hedefinde bulunuyor. SABAH, Minak cephe hattında kırmızı alarmda nöbet tutan Suriye Milli Ordusu'nu ve artık kullanılamaz hale gelen Minak Askeri Üssü'nü görüntüledi.Terör örgütü PKK/ YPG'nin 2016'da işgal ettiği askeri havalimanı Azez'e bağlı Minak köyünde bulunuyor. Cephe hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK/ YPG'li teröristler arasında her gün taciz atışları yapılıyor. Mehmetçik, Pençe Kılıç Harekâtı ile Minak hattında bulunan terör hedeflerini hava ve kara destek ateş destek unsurları ile günlerdir vuruyor.Savaştan önce 2 bin kişinin yaşadığı Minak köyünde artık kimse yaşamıyor. Suriye'de iç savaştan önce ülkenin 4. uçuş eğitim sahası olarak kullanılan havalimanı yerle bir edilmiş durumda. Rusya'nın hava desteği ile 2016 yılında Minak Askeri Havaalanı'nı ele geçiren teröristler, havaalanının ismini bölücü örgüt elebaşının ismi ile değiştirmişti. Terör örgütünün bölgeyi ele geçirmesinin ardından başta Tel Rıfat olmak üzere Minak ve Marenaz bölgelerinde yaşayan 200 bine yakın sivil Türkiye ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. PKK/YPG'nin işgalinde bu bölgelerden Suriye'nin kuzeyindeki başta Afrin, Azez olmak üzere güvenli bölgelere sürekli saldırılar düzenleniyor.TSK, Suriye'nin kuzeyinde 2016'dan bu yana düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında 16 bin 913 teröristi etkisiz hale getirdi. MSB'den alınan bilgilere göre; 2016'da düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı ile 3 bin 936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 bin 912 terörist etkisiz hale getirildi. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise 7 bin 172 terörist imha edildi. 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda da 3 bin 829 terörist etkisiz hale getirdi.