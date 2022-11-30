SABAH bir firari FETÖ’cüyü daha Almanya’da görüntüledi: Kumpasların mimarı köstebek gibi yaşıyor

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşalarına devam ediyor. Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez ve örgütün en karanlık ismi olan Mustafa Kemal Şirin'i görüntüleyen SABAH Özel İstibarat ekibi, azılı bir firari FETÖ'cünün daha izine ulaştı. FETÖ'nün kumpas soruşturmalarının mimarı olan firari eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk'ü Almanya'da görüntüledik.Karabörk, TSK'ya kurulan Ergenekon, Balyoz kumpasları, Danıştay suikastı, MİT TIR'ları soruşturmaları, Hrant Dink suikastı, İhsan Güven suikastı ve Cumhuriyet gazetesinin 3 ayrı kez bombalanması gibi önemli olayların ve cinayetlerin aydınlatılmasını engellemek amacıyla kurulan kumpas soruşturmalarını yürüten isimlerin başında geliyor. İstanbul Emniyeti TEM Şube Sağ (C) Büro Amiri olarak uzun süre görev yapan Karabörk, dönemin kudretli savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Ali Pekgüzel'le Ergenekon ve Danıştay kumpaslarının 'Ergenekon Operasyon Grup Amiri' sıfatıyla bire bir sevk ve idaresini yönetti.Almanya tarafından 2 Ekim 2019'da verilen siyasi mülteci hakkı 1 Ekim 2022 itibarıyla dolan Karabörk, 4 yıldır kamu görevinden ihraç edilen avukat eşi Vahide Bayram Karabörk'le birlikte Frankfurt yakınlarındaki Wetzlar bölgesinde yaşıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Karabörk, çevresine kendisini 'Muhammed Bayram' adıyla tanıtarak gerçek kimliğini gizliyor.Karabörk'ün eşi Vahide Bayram'la boşandığını öne sürerek evini ayırdığı da belirlendi. Karabörk'ün hem yeni adresini gizlemek hem de Alman devletinin verdiği binlerce euro'luk yardımı, kendi ve eşi adına iki ayrı yerden almak için bu yönteme başvurduğu öğrenildi. Göstermelik olark resmi boşanma süreci başlatan Karabörk, gerçekte ise eşiyle birlikte yaşıyor. Alman resmi makamlarına boşanma davası için ayrı bir ikametgâhta oturduğunu ispatlamak zorunda olan Karabörk'ün, sadece kaçak siyasi mültecilerin kaldığı Weztlar bölgesindeki Hermannsteiner Strabe 94 numaralı adrese taşındığı belirlendi.SABAH Özel İstihbarat ekibi, Mehmet Karabörk'ü bu adresten çıkarken ve Weztlar bölgesindeki farklı noktalarda bisikletle seyahat ederken görüntüledi. Karabörk'ün hemen her akşam 'Golden Goal' adlı mekânda bahis oynadığı da ortaya çıktı. Akşam 18.00 sıralarında evden çıkan Karabörk, gece 23.00 sıralarına kadar bu mekânda eğleniyor. Karabörk'ün halen FETÖ içinde "Mehmet Sait Mutlu" kod adıyla mahrem birimlerde görev almaya devam ettiği de alınan bilgiler arasında.Almanya'da devasa inşaat yatırımlarında bulunduğu ve ekonomik kazancına aykırı şekilde lüks harcamalar ve iş yatırımları yaptığı da öğrenildi. Karabörk'ün "susması" ve gizli tanık ifadesini geri çekmesi karşılığında FETÖ'nün kendisine para aktarmış olabileceği de belirtiliyor.1996'da Polis Akademisi'nden mezun olan ve emniyetin Terörle Mücadele birimlerinde uzun yıllar görev yapan Karabörk, örgütün fişleme listelerinde bağlılığı nedeniyle üst seviyede kodlanan bir isim. Rütbesi bizzat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından takılan Karabörk, örgütün karakutularından birisi. Karabörk, emekli binbaşı İhsan Güven ve eşinin öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturmayı yürüten isimlerin başında geliyor.SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Almanya ve İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntüledi. SABAH'ın son dönemde yurtdışında görüntülediği ilk isim, sosyal medyada Türkiye'yi hedef alan kara propaganda dolu videolarıyla tanınan ve Almanya'ya firar eden FETÖ'cü Cevheri Güven'di. SABAH'ın İsveç'te bulup görüntülediği isimler arasında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner, FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve Rusya'nın 2003'te casusluktan kovduğu ancak İsveç'in kucak açtığı İsveç İmamı Mustafa Kemal Şirin yer alıyor.FETÖ üyeliğinden Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme' ve 'Tehdit' suçlarından yakalama kararı bulunuyor.Karabörk, MİT TIR'ları kumpası öncesinde Adana TEM Şube Müdürlüğü'nde, MİT görevlileri ve bir TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu birçok ismin sahte isimlerle "terör örgütü mensubu" olarak ve yasalara aykırı şekilde dinlemesini yaptı. Şırnak Emniyeti TEM Şube Müdürü iken devletin barış görüşmeleri yürüttüğü dönemde süreci baltalamaya yönelik KCK operasyonlarını yönetirken, FETÖ'nün düşman olarak gördüğü dönemin Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'i adım adım takip edip yaptığı asılsız ihbarlarla PKK terör örgütüyle ilişkilendirdi. Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'le yoğun temasları olan Karabörk ile ilgili tanık olarak ifade veren eski Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, firari Karabörk'ün kendisine Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının fikir altyapısında ve operasyonel çalışmalarında katkı sağladığını anlattığını belirtti.Karabörk, Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı olan Osman Yıldırım'ın Sincan F Tipi Cezaevi'nde firari eski savcı Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ile birlikte ifadesini alan ve bunun sonucunda Danıştay saldırısının Ergenekon davasına bağlanmasına neden olan raporu kaleme alan kişi olarak biliniyor.Karabörk, 23 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Karabörk tutuklanınca adeta gizli bir el devreye girdi ve FETÖ kumpaslarının mimarının hapisten çıkmasına neden olan bir sözde itirafçı oyunu devreye sokuldu. Karabörk, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kaldığı 4. ayında herhangi bir dilekçe yazmamasına rağmen, cezaevinden daha önce şube müdürlüğünü yaptığı Adana TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Karabörk'ün başında olduğu kumpas ekibi, 6 yıl süren 27 ayrı Ergenekon iddianamelerinin tamamına yakın bölümünde rol aldı. Bu iddianamelerde, terörle mücadelede görev yapan binlerce subayın unvan, rütbe, birlik, kuvvet, komutanlık, lojman, ikametgâh adresleri teşhir edildi. Kritik görevde 25 MİT Operasyon Daire Başkanı, MİT Bölge Müdürü ile MİT'in haber alma kaynaklarının açık kimlikleri deşifre edildi.Adana TEM Şube, Karabörk için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık yapılması için başvurdu. 14 Kasım 2016 tarihinde 'AFYON' kod ismiyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak göstermelik bir ifade verdi. Bu ifadeden sonra hakkında dava açıldı ve çıktığı ilk duruşma tarihi olan 3 Ağustos 2017'de adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Karabörk, tahliye edildikten sonra yasadışı yollarla Hatay'da görev yapan üst düzey bir kamu görevlisi akrabasının desteğiyle yurtdışına kaçırıldı.