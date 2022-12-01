AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 6’lı masanın anayasa taslağına tepki: Türkiye’yi felç eder

"YA GÖZ YUMACAKTIK, YA DA YAPILARI YOK EDECEKTİK"

PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda Türkiye'ye destek gelmediğini ancak DEAŞ'a karşı operasyon yapınca diğer ülkelerin desteklediğini belirten Ömer Çelik, "Net bir şey var, o da şu; uzun zamandır çeşitli şekillerde bölgede haritanın değişebileceğine dair yorumlar yapılıyordu. Gelinen noktada gözüküyor ki, biz bu terörle mücadele operasyonlarını yapmasaydık, sınırımızın dibinde terör yapılarının birer devletçilik şeklinde varolacağı kesin olacaktı. Uzun zamandır Suriye'de, Irak'ta, hatta Kafkasya'da, Balkanlar'da denklemin değişebileceğine dair çeşitli tartışmalar yapılıyor. Bildiğimiz devletlerin dışında bütün devletleri yatay kesen asimetrik güçler sözkonusu oldu. 11 Eylül'den beri dünya düzenini değiştirecek terör müdahaleleri yapıyordu bunlar. Irak'ta diğer yerleri altüst eden tablo ortaya çıkmıştı. Netice itibariyle terör örgütlerinin müstakil güçler olarak daha da kuvvetlenmesine yol açtı. Biz ya buna göz yumacaktık, ya da bu yapıları yok edecektik. DEAŞ'la ilgili operasyon yapınca bir destek geliyor ama PKK operasyonlarında gelmiyor. Burada DEAŞ'ı kendileri açısından fiziki, ideolojik tehdit olarak görüyorlar. PKK, YPG onlar açısından belli siyasi neticilerin hayata geçirilmesi için bir enstrüman, bu net." şeklinde konuştu.