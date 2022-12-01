SON DAKİKA: Aslı Baykal ittifakı topa tuttu: 6 benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin! Sıfır politika...

"6 BENZEMEZİN TEK ORTAK NOKTASI: 'ERDOĞAN GİTSİN', SIFIR POLİTİKA..."

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…" ifadelerini kullandı.

Baykal, kendisi için 'Hükümetin yanına geçiyor' şeklindeki eleştirilere de sert tepki göstermiş, ""Ben milli saftayım" deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." demişti.