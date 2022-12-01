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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:47 Son Güncelleme: 1.12.2022 15:00

SON DAKİKA: Aslı Baykal ittifakı topa tuttu: 6 benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin! Sıfır politika...

Son dakika haberi: CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Prof.Dr. Aslı Baykal, 6'lı masaya sert eleştirilerini sürdürüyor. Aslı Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon…" dedi.

SON DAKİKA: Aslı Baykal ittifakı topa tuttu: 6 benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin! Sıfır politika...

CHP eski Genel Başkanı Aslı Baykal'ın kızı flaş bir karar ile partiden ayrılmıştı. Aslı Baykal, partiden ayrıldıktan sonra CHP'ye yakın medya tarafından topa tutuldu. Baykal da, CHP'nin Atatürk'ün çizigisinden uzaklaştığını belirterek sert ifadeler kullandı. Aslı Baykal, CHP'nin yanı sıra 6'lı masayı da derinden sarsan tepkiler göstermeye başladı.

"6 BENZEMEZİN TEK ORTAK NOKTASI: 'ERDOĞAN GİTSİN', SIFIR POLİTİKA..."

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…" ifadelerini kullandı.

Baykal, kendisi için 'Hükümetin yanına geçiyor' şeklindeki eleştirilere de sert tepki göstermiş, ""Ben milli saftayım" deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof.Dr. Aslı Baykal, CHP'den flaş bir karar ile istifa etmişti. Baykal, istifasının ardından CHP'yi sert eleştiriler ile topa tutmuştu.

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SON DAKİKA: Aslı Baykal ittifakı topa tuttu: 6 benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin! Sıfır politika...
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