Gönülleri fetheden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

"SENDEN VAZGEÇMEYİZ"

Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin'in sesiyle milyonların beğenisini kazanan Çırpınırdı Karadeniz bestesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yorumlanan şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Şarkı için hazırlanan klip de sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri de dikkat çekti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor" , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.

Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" | Video

İŞTE BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan, umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki

"MİLLETİN LİDERİNE OLAN SEVDASININ ADI"

Şarkıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı OSman Nuri Kabaktepe "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadelerini kullandı.