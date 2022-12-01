Video Haber Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" | Video
Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı!

Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" | Video

01.12.2022 | 23:17

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Türk milletinin gönlünde büyük yeri olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı büyük ilgi odağı olurken şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı OSman Nuri Kabaktepe "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." notunu düştü. İşte o şarkı ve sözleri...

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