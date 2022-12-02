Şehidi binler uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (20) memleketi Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı'ndaki törenin ardından, cenaze namazı Ulu Cami'de kılınan Korkmaz, Gazi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Hakkâri Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Emniyet müdür yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, şehidin annesi, babası ve kardeşleri ile binlerce vatandaş katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.