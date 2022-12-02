Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 7 şehit vermiştik! O hain PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı
Giriş Tarihi: 2.12.2022 09:48 Son Güncelleme: 2.12.2022 10:33

Son dakika: 7 şehit vermiştik! O hain PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristi bir TIR’ın dorsesinin altına saklanırken yakaladı. Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç, 2018 yılından Siirt’te yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlayan 1 Jandarma ile 6 Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayında yer aldığı, örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: 7 şehit vermiştik! O hain PKK’lı terörist bakın nerede yakalandı

Tırın dorsesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye sızma girişiminde bulunacağı ihbarını alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince 3 kişinin bulunduğu tır, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu. 3 kişinin bulunduğu tırda yapılan aramada, tırın dorsesinin altında saklanan bir kişi bulundu. Dorsenin altına saklanarak Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan teröristin, "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi. Operasyonda teröristin yurtiçine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

O SALDIRI DA 7 ŞEHİT VERMİŞTİK

Terörist, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç'ün başta 30 Mart 2018'de Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 1 Jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.



PKK'NIN TÜRKİYE SORUMLUSUNUN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

Teröristin ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Son dakika: 7 şehit vermiştik! O hain PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı
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