SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'deki Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Her ne kadar birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir tül katmanı ile örtmek isteseler de başaramayacaklar. Son 10 yılda yaşadığımız aralarında 15 Temmuz'un da olduğu her hadise, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.

"ÜSTADIN ATEŞİNİ YAKTIĞI MEŞALENİN IŞIĞI YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"

Üstadın ömrünü adadığı davası tüm bu mücadelemizde bize moral vermiş, güç kaynağı olmuş azmimizi bilemiştir. Daha asırlar boyunca üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.