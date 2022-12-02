SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'deki Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Her ne kadar birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir tül katmanı ile örtmek isteseler de başaramayacaklar. Son 10 yılda yaşadığımız aralarında 15 Temmuz'un da olduğu her hadise, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.
"ÜSTADIN ATEŞİNİ YAKTIĞI MEŞALENİN IŞIĞI YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"
Üstadın ömrünü adadığı davası tüm bu mücadelemizde bize moral vermiş, güç kaynağı olmuş azmimizi bilemiştir. Daha asırlar boyunca üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
"ONUN GÜR SEDASINDA KENDİ İÇ SESLERİNİN YANKILARINI BULDULAR"
Muhasırı olduğu yazarlara kıyaslandığında onun okurlarla kurduğu bağ da çok farklıydı. Onun gür sedasında kendi iç seslerinin yankılarını buldular. Üstadı davalarının en önemli temsilcilerinden biri olarak görüyorlardı. Üstad, bir yandan savunduğu değerlere sahip çıkarken bir yandan dil devrimcilerinin milletimize dayattığı 'uydurukça' yerine kadim kelime hazinemizi kullanmakta ısrar ediyordu. Necip Fazıl'ın dil hassasiyeti önem arz ediyor.
Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz. Davasını ceplerde kaybedilmiş bir güneş olarak tarif eden üstad, şayet bugün yaşasaydı her halde müjdeler olsun size doğdu batmayan güneş sözünü gür bir seda ile tekrar söylerdi. Yine üstad, nesillerin mücadelesi uğruna Ayasofya'nın açılmasından etkilenmeyenleri gördüğünde ahlakı olmayanın her mücadeleyi yanlış bulan tavrını hatırlatırdı. Ayasofya bir gün açılıacak derken hep bunu ifade etmiştir.