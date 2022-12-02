Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'deki Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel güçlere net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir tül katmanı ile örtmek isteseler de başaramayacaklar." dedi.