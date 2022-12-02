Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03
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Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 02.12.2022 | 13:57
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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video 02.12.2022 | 13:42
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Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 02.12.2022 | 12:28
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Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 02.12.2022 | 12:28
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Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 02.12.2022 | 11:33
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'deki Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel güçlere net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir tül katmanı ile örtmek isteseler de başaramayacaklar." dedi.