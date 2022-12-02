Teröristlerin iadesinde kritik viraj! PKK ve FETÖ için 2 ayrı başlık





HAVA OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİYOR

Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor.